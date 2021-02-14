العتيبة يدعو عضو الكونجرس "روخانا" لحوار هادئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة إنه طيلة أكثر من 30 عاما من العمل السياسي "لم يرفع صوته خلال مناقشة أي قضية".

جاء ذلك بحسب حساب سفارة الإمارات في الولايات المتحدة عبر "تويتر" الذي نقل رسالة بعث بها العتيبة إلى عضو الكونجرس الأمريكي روخانا.

وقال العتيبة في رسالته لـ"روخانا" : "طيلة 30 عامًا في واشنطن، وربما أطول في العمل السياسي والدبلوماسي، تناولتُ العديد من القضايا مع الكثيرين من السياسيين، ولكن لم أرفع صوتي أبدًا خلال مناقشة أي قضية".

وأضاف: "تناوُل القضايا بهدوء وبحكمة مباشرة، هو أسلوبي وطريقتي في مناقشة القضايا، وهذا الأسلوب ما أعتدت عليه في كل النقاشات التي أجريتُها في حياتي".

وتابع: "طبيعة الأشياء تبرهن أن الطرفين المتشددين للآراء، عليهما أن يجدا طريقًا آخر للنقاش الهادئ المباشر لتناول القضايا الساخنة".

ووجه سفير الإمارات دعوة لـ"روخانا" للانضمام إلى حلقة حوارية بعنوان "مد وبناء الجسور بين منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية" عبر بودكاست "بودبريدج" التابع للسفارة.

واختمم العتيبة رسالته بقوله: "الحديث المنطقي العاقل يتحدث عن نفسه بقوة دون ضجيج وعلو أصوات".

كان العتيبة قال إن دولة الإمارات ترحب بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات وتجديد الحوار الإقليمي.

وفي رده على قرار إدارة الرئيس جو بايدن مراجعة صفقة بيع مقاتلات إف 35 للإمارات، أكد أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع واشنطن على نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.