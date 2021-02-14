أول تعقيب من ترامب على براءته: نصير سيادة القانون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "دوما ما كان نصيرا لسيادة القانون" وذلك في أول تعقيب له على تبرئته في ثاني محاكمة لعزله بعد فشل مجلس الشيوخ في تحقيق أغلبية الثلثين للإدانة.

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية، قال ترامب "إنه تعليق مُحزن على عصرنا أن حزبًا سياسيًا واحدًا في أمريكا يُمنح تصريحًا مجانيًا لتشويه سمعة سيادة القانون والتشهير بإنفاذ القانون وتشجيع الغوغاء وإعفاء المشاغبين وتحويل العدالة إلى أداة للانتقام السياسي، والاضطهاد وإلغاء وقمع جميع الأشخاص ووجهات النظر الذين يختلفون معهم أو الذين يختلفون معهم".



وأضاف: "لقد كنت دائمًا، وسأظل دائمًا، نصيرًا لسيادة القانون التي لا تتزعزع، وأبطال تطبيق القانون، وحق الأمريكيين في النقاش السلمي والشرف قضايا اليوم بلا حقد وبلا كره ".

كما شكر ترامب فريقه القانوني و"جميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة الذين وقفوا بفخر للدستور الذي نقدره جميعًا والمبادئ القانونية المقدسة في قلب بلادنا"، حسب بيانه.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لصالح تبرئة ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كانت هناك حاجة إلى 67 صوتًا للإدانة.