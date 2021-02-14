تعليق ناري من ترامب على براءته في مجلس الشيوخ من تهم التحريض على التمرد

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئته من تهم التحريض على التمرد.

وقال ترامب، في بيان له اليوم السبت، إنه "سيظل دائماً نصيراً لسيادة القانون في الولايات المتحدة."

وأضاف ترامب: "تعليق محزن في عصرنا أن حزباً سياسياً واحداً في الولايات المتحدة يمنح تصريحاً مجانياً للنيل من سيادة القانون، فقد أعذروا المشاغبين، وحولوا العدالة إلى أداة للانتقام السياسي والاضطهاد".

وتابع: "لقد كنت دائما وسأبقى نصيراً لسيادة القانون التي لا تتزعزع، ونصيراً لحق الأمريكيين في مناقشة قضايا اليوم سلميا بدون حقد وكراهية".

وأكمل ترامب: "لقد كانت هذه مرحلة أخرى من أعظم مطاردة في تاريخ بلادنا.. لم يمر أي رئيس من قبل بشيء كهذا، ويستمر ذلك لأن خصومنا لا يستطيعون نسيان تصويت 75 مليون شخص لنا وهو أعلى رقم على الإطلاق يحققه رئيس في منصبه".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم إدانة ترامب، بعدما صوت 57 عضواً لصالح عزله، مقابل 43 على عدم عزله.

ويتطلب عزل ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث.