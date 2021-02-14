انتهت المحاكمة.. رسمياً.. مجلس الشيوخ الأمريكي يُبريء ترامب من تهمة التحريض على التمرد

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم السبت، تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن النواب الديمقراطيون، الذين يلعبون دور الادعاء في محاكمة ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، قاموا بعرض مقطع فيديو يظهر أفراداً من الحشود المؤيدة لترامب وهم يفتشون المبنى بحثاً عن نائبه ويهتفون "اشنقوا مايك بنس!".

وأظهرت مقاطع فيديو لم يسبق عرضها المشهد من داخل مبنى الكابيتول، حيث قام مثيرو الشغب بتحطيم النوافذ واشتبكوا مع الشرطة في السادس من يناير، على بعد 30 متراً من الغرفة التي كان بنس يحتمي فيها مع أسرته، فيما نصب الغوغائيون حبل مشنقة في الخارج.

وأظهرت اللقطات ايضاً مشاهد للهجمات على شرطة الكابيتول، وإجلاء بنس والمشرعين إلى مكان آمن قبل لحظات من اقتحام الحشد للمبنى، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، منهم ضابط شرطة.

وتتطلب إدانة ترامب موافقة أغلبية الثلثين وهو ما يعني أن يوافق على الإدانة 17 من الأعضاء الجمهوريين إلى جانب الأعضاء الديمقراطيين الخمسين في المجلس المكون من 100 عضو. ويبدو أن ذلك غير مرجح.

وكان مجلس النواب قد اتهم ترامب بالتحريض على التمرد من خلال خطاب حث فيه الآلاف من أنصاره بالخروج في مسيرة صوب مبنى الكابيتول في اليوم الذي تجمع فيه الكونجرس للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وقالت وسائل إعلامية إنه إذا أدان مجلس النواب ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى منعه من الترشح لمنصب عام مرة أخرى، وعدم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة.