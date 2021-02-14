جريمة جديدة.. «بلومبيرج»: إسرائيل تخزن لقاحات كورونا وتحرم الفلسطينيين منها

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن إسرائيل، التي تجري حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، تحتفظ بشحنة هائلة من لقاح شركة "موديرنا" دون أن تستخدمها.

وقالت الوكالة، في تقرير لها نشرته أمس الجمعة ونقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن إيلي جلعاد، المسئول رفيع المستوى المعني بمحاربة كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، قال إن الجزء الأكبر من الشحنة الوحيدة من لقاح "موديرنا" التي تسلمتها الدولة العبرية في يناير (وهي تضم 100 ألف جرعة) لا تزال في مخزن بارد.

وأوضح جلعاد أن الكميات المتوفرة من لقاح "موديرنا" تعد صغيرة جداً مقارنة مع ملايين جرعات لقاح "فايزر" و"بيونتيك" التي تسلمتها الحكومة الإسرائيلية، ولذلك "لا يستحق الأمر" البدء باستخدام لقاح "موديرنا".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا يأتي في وقت تواجه فيه العديد من الدول مشاكل ملموسة في الحصول على اللقاحات ضد كورونا، وعلى خلفية تعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات دولية واسعة لعدم تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت إسرائيل قد سلّمت السلطة الفلسطينية حتى الآن 2000 جرعة من لقاح "موديرنا" بهدف تطعيم الكوادر الطبية، ومن المتوقع أن يتم تسليم ثلاثة آلاف جرعة أخرى، لكن بشكل عام تتجاهل تل أبيب الدعوات إلى تطعيم الفلسطينيين.

وأقرّ نائب وزير الصحة الإسرائيلي يؤاف كيش بأنه من غير المتوقع أن تنطلق حملة تطعيم الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في المستقبل القريب.

وأكد مسئول إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه لـ"بلومبيرج"، أن تل أبيب تؤجل موعد تسلم شحنة لقاحات مخصصة لها بموجب برنامج دولي مدعوم من الأمم المتحدة.