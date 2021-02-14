إيقاف الأنشطة الترفيهية.. السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية 30 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 30 يوما إضافية، قابلة للتمديد.

وصرح مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تم "تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة 20 يوما إضافيا للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي"، وفق سكاي نيوز.

وأضاف المصدر ان التمديد بدءا من الساعة 10 من مساء اليوم الأحد، "ليكون الإجمالي 30 يوما قابلة للتمديد".

وأوضح المسؤول السعودي أنه إلحاق بالبيان الصادر في الثالث من فبراير الجاري "وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ’كوفيد-19‘، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصا مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يوما إضافيا بدءا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 14 فبراير 2021، ليكون الإجمالي (30) يوما قابلة للتمديد".

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