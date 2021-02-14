زلزال بقوة 7.3 درجات يهز قبالة سواحل اليابان ولا تحذير من تسونامي

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة سواحل اليابان الشرقية في وقت متأخر السبت، فهز منطقة تعرضت لزلزال قوي وتسونامي وتسرب نووي العام 2011 قبل أسابيع من ذكرى مرور عشر سنوات على الكارثة.

وافادت وكالة الأرصاد اليابانية أن الزلزال وقع على عمق ستين كلم في المحيط الهادئ قبالة منطقة فوكوشيما، على مقربة من مركز زلزال 2011 المدمّر الذي أودى بأكثر من 18 ألف شخص.

وذكرت الوكالة في البداية أن قوة الزلزال بلغت 7,1 درجة لكنها صححت الرقم إلى 7,3 لاحقا، مشيرة إلى أنه يعد هزة ارتدادية لزلزال 2011.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أنّ اكثر من 50 شخصا اصيبوا، بدون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم ترد أي أنباء فورا عن وقوع أضرار كبيرة، رغم أن هيئات إخبارية محلية نشرت صورا لحدوث انزلاق أرضي على طريق سريع.

وانقطعت الكهرباء عن 950 ألف منزل في شمال شرق البلاد، بحسب ما ذكرت الحكومة.

واعلنت شركة "تيبكو" المشغلة لمحطة فوكوشيما دايشي النووية التي سبق أن تضررت بشدة في مارس 2011، أنها ترصد تأثير الزلزال على منشآتها.

وتوجه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الى مكتبه فيما شكلت الحكومة خلية خاصة لمتابعة تطور الوضع في المناطق المتضررة، بحسب ما ذكرت قناة "إن إتش كاي" العامة.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أنّ زلزال السبت تبعته هزات ارتدادية بلغت قوة احداها 4,7 درجات.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو للصحافيين بعد منتصف الليل "يجري تقدير الأضرار والخسائر والأضرار الهيكلية"، مضيفا أنه تم تعليق عمل القطار السريع في شكل جزئي بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أنّ "عمليات مسح تجري في محطة فوكوشيما دايشي النووية، وتلقينا تقارير تفيد أن مفاعل اوناغاوا النووي ومحطة فوكوشيما دايشي النووية لا يظهران اي خلل".

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إن حكومته ستعقد اجتماعا الاحد الساعة التاسعة صباحا، حسب وكالة انباء كيودو.

تقع اليابان عند "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل حوض المحيط الهادئ.

وفي سبتمبر 2018، هزّ زلزال بلغت قوته 6,6 درجات جزيرة هوكايدو، ما تسبب في انهيارات أرضية وانهيار منازل ومقتل أكثر من 40 شخصًا.