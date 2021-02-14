شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 100 شخص إثر زلزال فوكوشيما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 100 شخص في اليابان بعد ما ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما في وقت متأخر من مساء السبت، حيث شعر سكان العاصمة طوكيو على بعد أكثر من 200 كيلومتر بقوة الزلزال، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا، اليوم الأحد.

وأفادت محطة تلفزيونية تابعة لهيئة الإذاعة اليابانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأن ما لا يقل عن 96 شخصا أصيبوا في محافظتي فوكوشيما ومياجي وفي منطقة كانتو التي تضم طوكيو.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد سجلت قوة الزلزال عند 7.1 درجة، وأفادت بأن مركزه يقع على بعد 72 كيلومترا شرق إلى شمال شرق بلدة نامي. وزادت السلطات اليابانية في وقت لاحق قوة الزلزال إلى3.