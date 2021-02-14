قتل وتعذيب وسجون سرية.. أبرز جرائم أردوغان فى شرق سوريا خلال عام

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "جرائم الفصائل الموالية لتركيا فى شمال شرق سوريا"، وذلك فى إطار الحملة الإلكترونية التى أطلقتها المؤسسة بداية الشهر الجارى بعنوان "الشمال السورى ينزف" لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركى والفصائل الموالية لها فى شمال شرق سوريا.

وتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان داخل شمال شرق سوريا وبالتحديد فى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021، حيث ارتكبت هذه المليشيات عمليات قتل خارج إطار القانون بشكل منهجى لتخويف وترهيب المواطنين من أجل قبولهم للاحتلال التركى، بما فى ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات هذه الفصائل والانتهاكات التي تمارسها، وأوضح التقرير أن سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة فى كل هذه الوقائع.

ونستعرض فيما يلى أبرز انتهاكات وجرائم الفصائل الموالية لتركيا فى شمال شرق سوريا خلال العام، وفقا لما رصدته فى تقريرها.

اعتقال نحو 884 مواطنا خلال عام 2020 فى منطقة عفرين فقط

فرض الإتاوات ونهب المحلات والاعتداء على النساء

إنشاء أكثر من 20 سجن سرى تابعة للمليشيات الموالية لتركيا

ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسى والجسدى ضد سكان مدينة عفرين

ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولى

شن هجمات تستهدف البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية

انتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة

ممارسة شتى أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان والنازحين

استهداف المدنيين وسرقة ممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية

اعتقال الآلاف من المدنيين بعد أن فرضت هذه الفصائل سطوتها الأمنية على هذه المناطق

بث الفوضى والنيل من سيادة الدول وتقسيم الأوطان