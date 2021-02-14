بعد تبرئة ترامب.. بايدن يُعلق: الديمقراطية أصبحت "هشة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تبرئة ترامب.. بايدن يعلق: الديمقراطية أصبحت هشة

الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الديمقراطية أضحت هشة، بعد أن صوت الكونجرس الأمريكي على تبرئة الرئيس الجمهوري الاسبق دونالد ترامب.



واعتبر في بيان أنه على الرغم من أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة الرئيس السابق، إلا أن جوهر التهمة ليس محل نزاع.

وأضاف: "حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكاب تقصير مشين في أداء واجبه ومسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول، في السادس من يناير الماضي".