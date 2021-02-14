شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إصابة 326 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 83 الفا و525 حالة.

وأفادت الوكالة الكورية لسيطرة على الأمراض والوقاية منها بوفاة ثماني حالات إضافية بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1522، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس 73 ألفا و 559 شخصا، وذلك بعد تسجيل 332 حالة شفاء إضافية عن اليوم السابق.