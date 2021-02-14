​برلماني: الدولة مصرة على التصدي للبطالة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب علي نور عضو مجلس النواب، إن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب الدولة على التصدي للبطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذه الإجراءات تعتبر حل سريع ومباشر لمساعدة الشباب والراغبين في العمل.

وأشار نور خلال تصريحات له اليوم، إلى أن نحو مليون فرصة عمل تم توفيرها عبر برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، ومن خلال تمويل نحو 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر.

وقال عضو مجلس النواب، إن "مشروعك" يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مضيفًا أن هدفه الرئيسي، تحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر، لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وشدد نور، أن الدولة لم تتأخر في فتح مجالات وفرص عمل كثيرة، وفي شتى مناحي الاقتصاد طيلة السنوات الماضية، وهو ما كان له انعكاس مباشر على تراجع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الفقر وفق مؤشرات دولية.