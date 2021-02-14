يزعم فك السحر.. ضبط حلاق يمارس الدجل والشعوذة فى الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على حلاق يمارس أعمال الدجل والشعوذة فى الشرقية، وفتح المقابر بزعم قدرته على فك الأعمال وإستخراجها من المقابر.

تلقى مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائداً إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال وإستخراجها من المقابر.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وإنصرافه قبل وصول القوات، وبسؤال كلٍ من مسئول الدفن بالمقابر ، عاملة بخدمة المقابر إيدوا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا بأن المقبرتين خاليتين من الموتى.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.