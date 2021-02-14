شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية للوفد تؤيد قرارات "أبو شقة "وتؤكد نعمل للحفاظ على الكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،مساعد رئيس الحزب ، إن الحزب حاليا في مرحلة ترتيب للأوضاع الداخلية بعد قرارات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، الأخيرة ، والتى أيدها أغلبية أعضاء الهيئة العليا وشيوخ حزب الوفد ولجانه المختلفة بالمحافظات، للحفاظ على كيان حزب الوفد وكافة مؤسساته الداخلية.

وأضاف محسب ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة في اللجان الخاصة بالحزب، إضافة إلى ترتيب الأوضاع الخاصة بالهيئة العليا واستكمالها ، وفقا للقرارات الأخيرة التى أعلنها رئيس الحزب في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضى ، وتلاها اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد ، مشيرا الى أن قواعد الحزب في المحافظات وكل أعضاء الهيئة العليا الوفد أعلنت تأيدها الكامل لهذه القرارات، لافتا أن حزب الوفد سيظل حزب ذو شعبية وقواعد تحافظ عليه من أي محاولات لهدمه.

وسبق وأصدر عدد من شيوخ حزب الوفد بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة والقرارات الحاسمة التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ ، وأعلن شيوخ الوفد تأييدهم لقرارات رئيس الحزب الاستثنائية العاجلة التي وصفوها بأنها جاءت لمواجهة أخطار كانت توشك أن تقود الحزب إلى نفق مظلم.