شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية للوفد تؤيد قرارات "أبو شقة "وتؤكد نعمل للحفاظ على الكيان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محسب ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة في اللجان الخاصة بالحزب، إضافة إلى ترتيب الأوضاع الخاصة بالهيئة العليا واستكمالها ، وفقا للقرارات الأخيرة التى أعلنها رئيس الحزب في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضى ، وتلاها اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد ، مشيرا الى أن قواعد الحزب في المحافظات وكل أعضاء الهيئة العليا الوفد أعلنت تأيدها الكامل لهذه القرارات، لافتا أن حزب الوفد سيظل حزب ذو شعبية وقواعد تحافظ عليه من أي محاولات لهدمه.
وسبق وأصدر عدد من شيوخ حزب الوفد بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة والقرارات الحاسمة التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ ، وأعلن شيوخ الوفد تأييدهم لقرارات رئيس الحزب الاستثنائية العاجلة التي وصفوها بأنها جاءت لمواجهة أخطار كانت توشك أن تقود الحزب إلى نفق مظلم.
ووقع على البيان الصادر عن شيوخ الوفد كل من: المستشار مصطفى الطويل ، رئيس الوفد السابق، ومحمود أباظة ، رئيس الوفد السابق، والقطب الوفدى الكبير منير فخري عبد النور، والقطب الوفدي يس تاج الدين يس والقطب الوفدي محمد سرحان.
وبحسب نص البيان "تابعنا بقلق شديد الخلافات القائمة بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد منذ انتخابات الشيوخ والنواب الأخيرة، وكان من الواضح أن هذه الخلافات تسببت في شل حركة الحزب وغيابه عن الساحة السياسية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد، والتي نشهد فيها إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على وحدة الشعب المصري وسيادته باعتباره مصدرًا للسلطات، تلك الدولة التي نادي بها حزب الوفد منذ نشأته وظلت إلى اليوم من ثوابته، لأنها من ثوابت الحركة الوطنية المصرية. وقد راعنا أن نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مواقف للبعض توحي برغبته في دفع الحزب إلى الانحراف عن هذه المبادئ، والجنوح نحو آفاق تعرض الوحدة الوطنية للخطر وتعود بالبلاد إلى حالة الفوضى التي دفعنا ثمنها غالياً ، لذلك كله نؤيد الإجراءات الاستثنائية والعاجلة التي اتخذها رئيس الحزب لمواجهة هذه الأخطار الحالية، والتي كانت توشك أن تقود الحزب إلى نفق مظلم.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للحزب، كشف خلاله عن تفاصيل المؤامرة التي كانت تحاك ضد الحزب، ما أزعج شباب وشيوخ الوفد وحملوه أمانة إنقاذ الحزب وإجراء تطهيرات سريعة حفاظًا على الوفد كجزء من النظام السياسى فى مصر وممثل للمعارضة الوطنية الشريفة.