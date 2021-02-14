شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: سيناء تشهد تجربة تنموية متميزة فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق سعدة ، نقيب الإعلاميين ، أن سيناء شهدت تقدما وتطورا ملحوظا في كافة المجالات، مؤكدا أنه خلال الزيارة الميدانية التي استغرقت 4 أيام داخل محافظة جنوب سيناء ، تبين أن هناك العديد من المشروعات التنموية وفى مقدمتها النواحي التعليمية، حيث تم افتتاح جامعة جامعة الملك سلمان بأفرعها سواء فى شرم الشيخ أو في مدينة الطور.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه في مجال الإسكان هناك نظام مختلف مطبق فى محافظة جنوب سيناء ، لخدمة أبناء الإقليم ، تعتمد على قيام المحافظة بشراء الوحدات السكنية من صندوق الإسكان و التعمير التابع لوزارة الإسكان و تقوم بعرضها مرة أخرى للمواطنين بنظام تقسيط مريح يصل الى 40 سنة في سابقة هي الأولى من نوعها و ذلك في إطار الاهتمام بالمواطن السيناوى.

وأشار طارق سعدة ، الى أن هناك تطور ملحوظ في محافظة جنوب سيناء فيما يخص الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية ، لتقديم أفضل جودة سياحية، مؤكدا أن ما يحدث في سيناء الان تنمية شاملة في كافة مختلف المجالات مع تطبيق خطة تنموية مستقبلية بآليات تنفيذية لخدمة المواطن السيناوى ، محل اهتمام الدولة المصرية .