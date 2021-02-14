شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الغضب في ميانمار بعد اعتقال معارضي الانقلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجاتهم لثامن يوم على التوالي، أمس السبت، فيما استمرت الاعتقالات لمنتقدي المجلس العسكري، الأمر الذي عزز الغضب بشأن اعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.

وتجمع الآلاف في مدينة يانغون التجارية فيما خرج المحتجون إلى الشوارع في العاصمة نايبيداو وماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد وبلدات أخرى بعد يوم من أكبر احتجاجات تشهدها ميانمار حتى الآن.

ورفع المحتجون في يانغون لافتات منها واحدة كُتب عليها: «توقفوا عن الخطف ليلًا»، في رد فعل على المداهمات والاعتقالات في الأيام الماضية.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة إن أكثر من 350 شخصًا، منهم مسؤولون وناشطون ورهبان، جرى اعتقالهم منذ انقلاب أول فبراير شباط، يواجه بعضهم تهمًا جنائية تستند إلى «أسس مريبة».

وتأجج الغضب في ميانمار بسبب مقاطع مصورة تظهر المزيد من الاعتقالات لمنتقدي الحكومة ومنهم طبيب كان مشاركا في حركة العصيان المدني. وجرت بعض الاعتقالات خلال الليل.

وانتشرت التعليقات التهكمية المنددة بالاعتقالات على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «ليلنا لم يعد آمنًا»، و«جيش ميانمار يخطف الناس خلال الليل».

ولم ترد الحكومة على طلبات للتعقيب على الاعتقالات.

وعبرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن قلقها.

وقالت في بيان: «العائلات ليس لديها أي علم بشأن الاتهامات أو مكان أو حالة ذويهم. إنها ليست حالات فردية والمداهمات الليلية تستهدف الأصوات المعارضة. يحدث هذا في أنحاء البلد».

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قرار يطالب ميانمار بإطلاق سراح سو تشي وغيرها من المسؤولين والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين.

وأبلغ توماس أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأنه يتعين على مجلس الأمن النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة على ميانمار.

وبدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنرالات الحاكمين في ميانمار، وبعض الشركات المرتبطة بهم.

وانضم عاملون في الضيافة الجوية وأطقم طبية ومهندسون ومعلمون إلى المجموعات المشاركة في احتجاجات، أمس السبت، التي تحولت إلى حملة عصيان مدني أدت إلى توقف العمل في جانب كبير من القطاع الحكومي.