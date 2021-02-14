شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 مسلحا من طالبان بانفجار شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس السبت، مقتل 30 مسلحًا من حركة طالبان، عندما انفجرت قنبلة، بينما كان المسلحون يقومون بإجراء تدريب لصنع القنابل في إقليم بلخ شمال أفغانستان، على الرغم من أن حركة طالبان تنفي مقتل أي من أعضائها. وأضافت الوزارة أن ستة من هؤلاء القتلى في الانفجار الذي وقع بمسجد في منطقة «دولت آباد»، من الأجانب. وتابعت أنه لم يتم التعرف على هويات الضحايا بسبب شدة إصابتهم.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، وقوع الانفجار، لكنه قال إنه حدث في غرفة خاوية ولم يتسبب في سقوط ضحايا.

وكانت سيارة محملة بالمتفجرات قد استهدفت موقعًا أمنيًّا أفغانيًّا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان أمس.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن مسؤولين محليين قولهم إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا، عندما استهدفت المركبة المحملة بالمتفجرات، أفراد شرطة في «كوهاك» بمنطقة «أرغنداب» بالإقليم.

وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع قرابة الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وقالت وزارة الداخلية إن 12 رجل شرطة أصيبوا، عندما فجر مهاجم انتحاري من حركة طالبان سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في إقليم قندهار أمس.