عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيلوسي عن تبرئة ترامب: مجموعة جبانة من الجمهوريين

الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، السبت، في أول تعليق لها على قرار مجلس الشيوخ تبرئة ترامب، "ما رأيناه اليوم في مجلس الشيوخ، كان عبارة عن مجموعة جبانة من الجمهوريين".



وأضافت بيلوسي، إن الأكاذيب الكبيرة المتعلقة بتزوير نتائج الانتخابات هي من حفزت مقتحمي ​الكونجرس​ على فعلتهم.

وقالت في مؤتمر صحفي، إن الجمهوريين الذين صوتوا بعدم إدانة ترامب في مجلس الشيوخ تخلوا عن الدستور والبلاد والشعب الأمريكي، مؤكدةً أن العدالة لم تتحقق بشأن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ وكان هناك تقصير من الحزبين.

وأشارت إلى أن البلاد بحاجة إلى حزب جمهوري قوي، وسنمضي قدما لضمان عدم تكرار اقتحام الكونجرس.

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من يناير كانون الثاني بعد وقت قصير من سماعهم يوجه خطابا تحريضيا.

وانضم إلى التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.