شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتهي محاكمة ترمب بعدم الإدانة ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الاستماع لشهود خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب أمس (السبت)، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخر أمد المحاكمة وبالتالي تأخر نتائجها.

وقرر المدعون الديمقراطيون استدعاء شاهدة من الجمهوريين. وكشف زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، أنه سيصوت ضد إدانة ترمب.

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه نقلتها وسائل الإعلام «سأصوت من أجل التبرئة»، ما يجعل من المرجح بشدة أن يفشل الديمقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد.

وبما أن أعضاء مجلس الشيوخ منقسمون مناصفة بين ديموقراطيين (50) وجمهوريين (50)، ينبغي أن يصوّت 17 سيناتوراً جمهورياً مع الديموقراطيين ضد ترمب لإدانته.

ولا يزال ماكونيل يتمتع بتأثير كبير داخل حزبه، وتصويته لصالح تبرئة ترمب سيكون له ثقله. لكن المسؤول الجمهوري الكبير الذي قطع علاقته بالرئيس السابق في ديسمبر بسبب إصرار ترمب على أنه ضحية «سرقة» الانتخابات الرئاسية، أشار في رسالته إلى أنه لا يعتقد أن ترمب بريء من ارتكاب أي مخالفات.