شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تطارد قادة نظام البشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلاحق السلطات السودانية قادة نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، بناء على مذكرة صادرة من النيابة العامة، وقبضت شرطة ولاية القضارف أمس (السبت)، على 30 عنصرا من فلول النظام.

وذكرت صحيفة «سودان تريبيون»، أن أوامر صدرت بتوقيف 56 من قادة نظام البشير في الولاية. وأضافت أن القائمة التي صدر بحقها أوامر التوقيف تضم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية القضارف عبدالقادر محمد علي، ونائب الوالي السابق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية السابق موسى بشير. وأوقفت النيابة العامة عناصر نظام البشير بجرائم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وأصدرت النيابة العامة في ولاية القضارف أوامر القبض بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين، التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت.

وفي ولاية الجزيرة، أوقفت قوات الشرطة قادة في المؤتمر الوطني المحلول، أبرزهم الفاتح الكناني، والفاتح الشيخ يوسف، ومحمد عثمان الزبير، ويوسف الضو، إضافة إلى الفاتح الحسين، ومحمد شريف الأمين.