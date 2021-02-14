شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ: ترمب بريء من التحريض على التمرد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صوت 43 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح براءة ترمب من تهمة التحريض على التمرد، فيما صوت 57 عضواً بإدانته.

جاء ذلك خلال جلسة التصويت النهائي في قضية مساءلة الرئيس الأمريكي السابق (السبت)، حيث تتطلب إدانة ترمب أغلبية الثلثين.

وتمت تبرئة ترمب من تهمة التحريض على التمرد لعدم تصويت الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ الأمريكي بإدانته، بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم إدانته.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي السابق محاكمته في مجلس الشيوخ بأنها أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكداً أن حركته الوطنية بدأت للتو.

وتعهد ترمب بمواصلة حماية عظمة أمريكا، مضيفاً في بيان: «أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق للولايات المتحدة».