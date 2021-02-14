شكرا لقرائتكم خبر عن "لائحة الشيوخ" وتقرير "لجنة الإعلام "على أجندة مجلس النواب اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بقيادة الدكتورة درية شرف الدين ، بشأن ما ورد فى بيان وزير الدولة للإعلام، والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام.

حيث انتهت اللجنة فى تقريرها إلى رفض البيان الذى القاه وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وهناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

وانتقدت اللجنة البرلمانية الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة للدستور في مادتها 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ، والتي تنص على أن : \" .. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة\"، ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين .

وأشار التقرير ، إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دور الوزارة ودور الهيئات الإعلامية .

وتناقش الجلسة ، أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.