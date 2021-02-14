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ترامب يصف محاكمته بـ "مطاردة الخصوم السياسيين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
شكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، محامييه بعد تبرئته في ثاني محاكمة له، التي تعد غير مسبوقة لأي رئيس أمريكي، وانتقد المشرعين الديمقراطيين.

وقال ترامب في بيان: "هذه كانت مرحلة أخرى من أكبر مطاردة للخصوم السياسيين في تاريخ بلادنا".

وأضاف أن: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 عضوا مقابل 43 لصالح اتهامه بالتقصير، ولكن ذلك لم يف بمطلب أغلبية الثلثين، أو 67 من أعضاء مجلس الشيوخ، للإدانة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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