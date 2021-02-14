أمريكا: حصيلة كورونا تصل إلى 27.5 مليون إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، السبت بنسبة 3ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم الجمعة، لتصل إلى 5ر27 مليون.

كما ارتفعت حالات الوفاة في البلاد لتصل إلى 482 ألفا و933 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أقل من متوسط زيادة يومية بنسبة 4ر0% الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 47ر3 مليون إصابة، بزيادة 3ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس.

وسجلت أوهايو أكبر عدد من حالات الوفاة في الولايات المتحدة، حيث توفي 1302 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.