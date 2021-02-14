مجلس الشيوخ الأمريكي يبرىء ترمب

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترمب من تهمة "الحض على التمرد" إثر أعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول في السادس من يناير الفائت.

وأيد 57 عضوا في المجلس إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضوا، ما يعني عدم توافر غالبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس السابق.