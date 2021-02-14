استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية

توالت الإدانات جراء هجوم الحوثي الإرهابي على جنوب المملكة، وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، الذي ذكر أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس ، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

التعاون الإسلامي

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان، بأشد العبارات معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بطائرة دون طيار (مفخخة)، وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي «تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنها تحمل هذه الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة».

وقد ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العقوبات ستبقى على 3 من زعماء الحوثيين، وقال: «سنراقب عن كثب أنشطة الحوثيين، ونبحث عن أهداف إضافية للعقوبات لا سيما على المسؤولين عن هجمات صاروخية على السعودية».

- نهب المساعدات خلف الانقلاب الحوثي على الشرعية 2014 نحو 14 مليون يمني يعيشون على مساعدات المنظمات والدول المانحة.

- وثقت منظمات دولية 2017 إعاقة ميليشيا الحوثي قوافل المساعدات عبر زرع الألغام في الطرق الرئيسية بـ6 محافظات.

- حذرت الأمم المتحدة في تقرير رسمي 2018 من اتساع عمليات السطو الحوثية على المساعدات وإعادة بيعها.

- برنامج الغذاء العالمي كشف 2019 سرقة الميليشيا الحوثية 60% من المساعدات الموجهة للمناطق المحتلة.

- هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقريرها أن الحوثي تصدى لأكثر من 16 محاولة لإدخال مساعدات إنسانية لـ«تعز».