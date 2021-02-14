حلقة نقاش توعوي بمخاطر تجنيد الأطفال

ومن المقرر أن يبث موقع المركز الحلقة النقاشية 18 فبراير في تمام الرابعة عصرا، وذلك عبر الواجهة الرئيسية للموقع.
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال في التجنيد (يوم اليد الحمراء)، الذي يوافق 12 فبراير من كل عام، وهو يوم مخصص للفت الانتباه لظاهرة تجنيد الأطفال، والدعوة إلى حمايتهم من هذه الظاهرة.
يعد تجنيد الأطفال جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية، ومنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي أكد عدم إشراك الأشخاص الأقل من «18» سنة في النزاعات المسلحة، ومع ذلك فإن هناك عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان حول العالم يجندون بطرق عدة مثل الاختطاف أو التلاعب أو التهديد، أو استغلال الوضع المادي لأسرهم؛ ومن ثم يجبرون على أن يكونوا مقاتلين أو مراسلين أو جواسيس، لخدمة الجنود، أو غيرها من الأعمال الخطرة التي قد تؤدي إلى فقدان حياتهم أو تعريض صحتهم للخطر.
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