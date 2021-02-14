تركيا تستهدف كردستان العراق

ويأتي القصف التركي وسط استمرار المعارك بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مناطق شمال العراق ملاذا له، وفي الأيام الماضية قتل عدد من الجنود الأتراك في المعارك الدائرة بين الطرفين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، قتل اثنين آخرين من حزب العمال الكردستاني في إطار عملياتها العسكرية في شمال العراق.
وقالت الوزارة إن «عملية مخلب النسر متواصلة في منطقة جارا بشمال العراق. وقد تم تحييد اثنين من حزب العمال الكردستاني تم رصدهما في المنطقة في عملية جوية». وأضافت أن عدد الذين تم قتلهم منذ بدء المرحلة الثانية من عملية «مخلب النسر» الأربعاء وصل إلى 39 عنصراً.
وتستخدم السلطات التركية كلمة «تحييد» للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا.
وكانت وسائل إعلام كردية أكدت وقوع قصف تركي مكثف مساء الجمعة على سفوح جبل «كاره» وثلاث نواح في دهوك بشمال العراق.
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