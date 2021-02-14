«التحالف» يتصدى لهجوم «حوثي» على مطار أبها

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض، عدن (الاتحاد)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، حاولت استهداف مطار أبها بالمملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف مطار أبها»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف: «إن الطائرة أُطلقت، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين»، مشيراً إلى «إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران».

وكانت ميليشيا «الحوثي» الإرهابية استهدفت مطار أبها الدولي، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما أدى إلى اشتعال طائرة على أرض المطار.وأعلنت المملكة، أمس الأول، اعتراض صاروخ باليستي وطائرتين من دون طيار، أطلقها المتمردون الحوثيّون باتّجاه أراضيها من اليمن.

أثارت الهجمات الأخيرة والاعتداءات في شمال اليمن احتجاج إدارة جو بايدن، التي أوضحت، أمس الأول، أن قادة الحوثيين الرئيسيين ما زالوا مدرجين على القائمة السوداء بصفتهم الشخصية.

وفي غضون ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة، التي كان آخرها معاودة استهداف مطار أبها الدولي من خلال إطلاق طائرة دون طيار «مفخخة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحجرف قوله: «إن الاعتداءات، التي تستهدف المملكة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية». كما حمل الحجرف الميليشيا «الحوثية»، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، ونجاحها في اعتراض الطائرة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

الإرياني: تجنيد الانقلابيين للأطفال الأكبر في التاريخ

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، قادت أكبر عملية استغلال للأطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: «نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم، بعد أن غسلت أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة إلى محارق مفتوحة في جبهات القتال».

وأضاف الإرياني: «إن ميليشيا الحوثي تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الأخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، من دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم».

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بإدانة الجرائم النكراء، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن، داعياً إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الأطفال، وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي، أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم.

الميليشيا تهدم مسجد النهرين التاريخي بصنعاء

أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أمس، هدم ميليشيا «الحوثي» الإرهابية مسجد «النهرين» التاريخي في مدينة صنعاء القديمة، معتبرة تصرف ميليشيا «الحوثي» جريمة تضاف إلى سجل جرائمها، ويستهدف الهوية اليمنية الإسلامية وتراثها الأصيل، من خلال تدمير التراث، أو تغيير معالمة. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن مسجد النهرين التاريخي يعد مكسباً تاريخياً ووطنياً وتم بناؤه في القرن الأول الهجري، وتم توسعته في القرنين الحادي عشر والثالث عشر هجري، وهو من المعالم الأثرية التي تستوجب الحفاظ عليه وحمايته، منوهة إلى أن هدم ميليشيات «الحوثي» المسجد هو محاولة منها للاستيلاء على الأرض المقام عليها. وأكدت أن ذلك العمل هو استفزاز لمشاعر اليمنيين، كونه استهدافاً لدور العبادة التي جعل الله لها مكانةً خاصة، لافتة إلى أن هدم المسجد يدل على مدى الحقد والكراهية التي تتشبّع بها هذه الميليشيا ضد اليمنيين واليمن هوية وحضارة. ودعت الوزارة المنظماتِ الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، التحرك العاجل والجاد لحماية المعالم الأثرية اليمنية، خصوصاً الواقعة في صنعاء القديمة والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، وكَفّ يد العبث «الحوثي» الإجرامي.

مقتل وإصابة عشرات «الحوثيين» في صرواح

سقط العشرات من عناصر ميليشيا «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «إن أبطال الجيش والمقاومة تعاملوا مع مجاميع حوثية حاولت شن هجمات على مواقع عسكرية بصرواح، وأوقعوا غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».

وأضاف المصدر: «إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيا، ودمّرت أطقم وعربات كانت في طريقها إلى جبهات صرواح».

ويخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، معارك متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي ضد الميليشيا «الحوثية»، في جبهات صرواح، كسروا خلالها الهجمات الانتحارية التي حشدت لها عشرات المغرر بهم، وكبّدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وكانت مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا «الحوثي»، في وقت متأخر مساء أمس الأول، في جبهة هيلان، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 حوثياً وإصابة آخرين. كما دمّر القصف نقطة مراقبة للعدو في ركن هيلان.