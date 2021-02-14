اعتقال العشرات من قيادات نظام البشير

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

اعتقلت السلطات السودانية العشرات من قيادات نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذ أوقفت ولاية القضارف 30 من عناصر النظام السابق.

وشنت ولايتا الجزيرة والخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى، حملات اعتقال في صفوف منسوبي النظام السابق المتورطين في أحداث العنف، بناء على إجراءات قانونية وأوامر توقيف صادرة من النيابة العامة السودانية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال والتحريض على العنف، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة.

يأتي ذلك في وقت، نفت النيابة العامة السودانية صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل حول توجيه اتهامات لثلاثة من أعضاء «لجنة تفكيك التمكين»، وأكدت أن المنشور المتداول بهذا الشأن مزور، ولا أساس له من الصحة.

ومن ناحية أخرى، تفقد وزير الداخلية السوداني الفريق أول عزالدين الشيخ الأماكن التي تضررت بسبب أعمال العنف والتخريب الأخيرة في مدينة الأبيض ومناطق أخرى بولاية شمال كردفان، رفقة وفد كبير يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة السودانية والجهات الأمنية والعسكرية.

وعلمت «الاتحاد» أن زيارة كردفان هي الأولى لوزير الداخلية الجديد، ضمن سلسلة زيارات إلى الولايات المتأثرة بالعنف.

وعلى صعيد آخر، أكد الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.

وأوضح أن السودان استعاد نسبة كبيرة من أراضيه بلغت نسبة 90 في المئة، وأنه تبقت 3 نقاط فقط، بينما تأمل الخرطوم أن تحل بالتفاوض، وأن لا تضطر لنزعها بالحرب، مؤكداً أن هذه الأراضي تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة، وأن واجب القوات السودانية استردادها وحماية الحدود والأرض والمواطن.