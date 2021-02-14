الأمم المتحدة: 12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (أ ف ب)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أنّ 12.4 مليون شخص في سوريا، التي مزقتها الحرب، يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها «مقلقة».

وقال البرنامج: «إن الرقم يعني أن 60 في المئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي»، بناءً على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020.

ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 مليون شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون، بأنّ «مزيداً من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، أكثر من أي وقت مضى».

وتابعت: «من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات». ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ نحو عشر سنوات الاقتصاد وزادت معدلات التضخم.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط 5 سنوات قبل الحرب.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري، كما أدى الإغلاق لوقف انتشار «كورونا» إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.