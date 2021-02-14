انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بـ«الجنائية الدولية»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (رويترز)

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو المقبل. وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري، متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.

وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاماً، 123 عضواً، وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

واشتهر المحامي البريطاني بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم «داعش» في العراق.

وعمل خان، خلال مسيرته المهنية، التي تمتد على مدار 27 عاماً، بكل المحاكم الجنائية الدولية تقريباً، حيث اضطلع بأدوار متعددة في الادعاء والدفاع.