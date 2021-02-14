العملة الإيرانية تهوي من جديد.. الدولار يتجاوز 260 ألف ريال مساء السبت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت مواقع صرف العملة في إيران أن سعر صرف الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة ارتفع مجدداً وبلغ 260 ألف و350 ريال في تداولات يوم السبت.

وشهدت العملة الإيرانية انهياراً في الخريف الماضي بسبب العقوبات الأميركية حيث ارتفعت إلى 320 ألف ريال أمام الدولار، ثم انخفضت إلى أقل من 220 ألف ريال في أواخر كانون الأول الماضي.

وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده قد ادعى في تصريحات له في منتصف ديسمبر أن الحكومة الإيرانية تنوي ضخ العملة في السوق بالتزامن مع تولي إدارة جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني 2021 بهدف خفض سعر الدولار إلى 100 ألف ريال.

وقال قاضي زادة إن هذه الخطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن حكومة حسن روحاني نفت هذه المزاعم.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أعلن في 3 شباط الحالي أن طهران ستلجأ لطباعة العملة لتعويض عجز الموازنة والموارد الحكومية، “بالرغم من الأضرار التي تترتب على ذلك، مثل زيادة التضخم”، على حد تعبيره.