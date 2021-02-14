طنجة.. توقيف 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة أجهزة “راديو” من مصنع “رونو”

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ملوسة ضواحي مدينة طنجة، اليوم السبت، 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم شبكة متخصصة في سرقة أجهزة “راديو” من مصنع “رونو”.

وحسب مصادر محلية، فقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المعنية، حول اختفاء كميات مهمة من أجهزة الراديو الخاصة بالسيارات، والتي مكنت من توقيف 3 مستخدمين بالشركة نفسها.

وأضاف المصدر داته، أنه جرى توقيف سائق سيارة أجرة، وتم حجز أجهزة راديو داخل سيارته الخاصة فيما لازال البحث جاري تحت إشراف النيابة العامة عن أشخاص لهم علاقة بالموضوع.

وتم إيداع الموقفين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعلميات النيابة العامة المختصة التي فتحت تحقيقا في الموضوع.