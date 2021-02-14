شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الروسية تتجمد بـ15 درجة تحت الصفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل تساقط الثلوج الكثيفة، أمس السبت، لليوم الثالث على التوالي على العاصمة الروسية موسكو، التي اكتست باللون الأبيض، بعدما سجلت 15 درجة مئوية تحت الصفر، فعطلت حركة النقل، وتسببت في تأخير الرحلات الجوية، وجعلت من الصعب على المارة التنقل في ظل الرياح القوية.

وبدأ تساقط الثلوج في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، ويتوقع أن ينتهي اليوم. ونصح جهاز الطوارئ الروسية الناس بالابتعاد عن الأشجار، لأن سرعة الرياح بلغت 18 متراً في الثانية.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية، أن ما يعادل 15 ملم من الثلوج هطلت على العاصمة خلال الليلة الماضية، ليصل الرقم إلى 24 ملم منذ بداية الهطول الثلجي الأخير، وهو ما يمثل 65% من معدل الهطول الشهري، والمقدرة ب36 ملم في فبراير/ شباط الماضي. ولفتت الأرصاد الجوية الروسية، في وقت سابق إلى ارتفاع الغطاء الثلجي في العاصمة يتراوح بين 40 و50 سم، قبل أن تشير إلى ارتفاعه لمسافة 56 سنتيمتراً بحلول صباح أمس.

ويلامس مستوى ازدحام الطرق 10 درجات، وهو الحد الأقصى للمقياس. وتنظف أكثر من 13 قطعة من الآليات والمركبات المتخصصة الشوارع وأفنية المباني من الثلوج، وتقول السلطات إن إكمال هذه المهمة سيتطلب ثلاثة أيام على الأقل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إيفجيني تيشكوفيتس من خدمة «فوبوس» للطقس قوله: «إنها عاصفة ثلجية بحق. هذا ليس تحذيراً على سبيل التدريب، بل إنذار بالاستعداد للقتال».

وتسبب هطول الثلوج في تأخر رحلات جوية كثيرة في مطارات موسكو التي يعيش فيها أكثر من 12 مليون نسمة. وبخلاف المعتاد خلال العطلة الأسبوعية، شهدت حركة المرور زحاماً في مناطق كثيرة. (وكالات)