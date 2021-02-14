شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير دولي لقادة الصومال من أي خطوات أحادية بشأن الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال، قادة البلاد من اتخاذ خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة، دون توافق، فيما قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، أمس السبت.

وأصدرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بياناً مشتركاً قالت فيه إنها ترحب بعقد اللقاء التشاوري بين قادة الصومال في 15 من الشهر الجاري، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول الانتخابات.

ووقع البيان بعثات: الاتحادان الإفريقي والأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، وبعثة «إيجاد»، إضافة إلى 11 دولة أوروبية وثلاث دول إفريقية وكندا.

وشددت البعثات الدبلوماسية، في البيان المشترك، على أن مسألة مكان انعقاد المؤتمر لا يمكن أن تشكل ذريعة لأي تأخير في هذا اللقاء المهم، مضيفاً ضرورة عمل رؤساء الحكومات الفيدرالية والولايات بروح بناءة لحل القضايا العالقة. وأكد أن قادة الصومال عليهم أن يخرجوا من مؤتمرهم المقبل بجدول زمني للانتخابات المقبلة، بعد انتهاء الفترة الدستورية للسلطات الحالية، مشيراً إلى ضرورة توسيع المشاورات بالتواصل والاستماع مع المكونات السياسية الأخرى بهدف التوصل إلى توافق أوسع وأشمل.

وحذر البيان من خطوات أحادية قد تتخذها الأطراف الصومالية قائلاً: «لقد حان الوقت لتجنب الإجراءات الأحادية التي تتخذها الأطراف نفسها، والتحرك بسرعة للاتفاق على عملية تنفيذ انتخابات 17 سبتمبر/أيلول لانتخاب قادة الصومال».

وبعد رفض ولاية بونتلاند استضافة المؤتمر، وتقاعس الرئيس محمد عبدالله فرماجو عن عقده في مقديشو بمشاركة كافة الأطراف الصومالية بسبب انتهاء ولايته الدستورية بمراقبة ممثلين من المجتمع الدولي، تبقى مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غربي الصومال الأوفر حظاً لاستضافته. وكشفت وسائل إعلام صومالية، أمس، عن اجتماع لجان فنية ممثلة من الولايات الخمس وبلدية مقديشو والحكومة الفيدرالية لصياغة الحلول حول القضايا الشائكة وإعداد صيغ مخرجات اجتماع القادة المرتقب لطرحها أمام الرؤساء بهدف خروجها بالاتفاق الأنسب التي تقترحها اللجان الفنية.

من جهتها، هددت ولاية جوبلاند بالانسحاب من مسار الانتخابات، ما لم تسحب القوات الحكومية الفيدرالية من إقليم غدو التابع لها دستورياً في غضون 60 يوماً وتسليمه لسلطات الولاية بشكل كامل.

إلى ذلك، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، أمس السبت.

وقال مسؤول الأمن عبد الرحمن محمد: إن «الشرطة كانت تطارد السيارة المعادية بعدما رصدتها على بعد بضعة كيلومترات عن الموقع الذي انفجرت فيه».

وأوضح أن الشرطة أطلقت النار على السيارة وطاردتها ما سمح للعديد من الأشخاص بالهرب والابتعاد عن الطريق، وبالتالي الحد من الخسائر الممكنة للانفجار.

وفي سياق منفصل، عثر على جثث 4 شبان قتلوا بوحشية رمياً بالرصاص من قبل مجهولين، في قضاء «سيكاطير» الواقع بالضاحية الجنوبية لمقديشو. (وكالات)