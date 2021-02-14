شكرا لقرائتكم خبر عن «قسد» تتهم تركيا بالسعي لإحياء «داعش» بسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أن هجمات تركيا على شمالي وشرقي سوريا وجنوبي كردستان، تستهدف زعزعة أمن المنطقة، موضحة أن الهجمات التركية تؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لإحياء «داعش»، وتؤثر في الحرب ضد التنظيم.

هجمات متسلسلة

وأضافت القيادة العامة ل«قسد» أن تهديدات وهجمات تركيا على روج آفا وباشور كردستان، تستهدف عموم الشعب الكردي، وتُزعزع أمن واستقرار المنطقة، وتفتعل بيئة مناسبة لإحياء التنظيم الإرهابي وتقوّيه، وتؤثر بشكل سلبي في الحرب ضده.

ورفعت القوات التركية وتيرة هجماتها، حيث بدأت بهجمات في فجر 10 فبراير الحالي، بهدف احتلال منطقة غاري، بحسب «قسد» التي أشارت في بيان، إلى أن تركيا تحاول إحياء «داعش» وتقويّته، فيما طالبت التحالف الدولي والقوى الفاعلة، بعدم الوقوف صامتين أمام الاحتلال والفوضى التي تخلقها الدولة التركية.

وأضاف البيان: «خاض الشعب الكردي وشعوب المنطقة نضالًا لا مثيل له ضد «داعش»، لكن ممارسات تركيا تستهدف مكتسبات وانتصارات الشعب الكردي والعربي، وجميع شعوب المنطقة».

اعادة تموضع

من جانب آخر، أفاد المرصد السوري بأن القوات الأمريكية عمدت إلى إعادة التموضع شرقي الحسكة. وبحسب المرصد، فقد قامت القوات الأمريكية بإفراغ نقاطها في صوامع تل علو، ضمن منطقة اليعربية، وانتقلت إلى القاعدة العسكرية التي قامت بإنشائها قبل أشهر، في إطار التحركات المتواصلة في منطقة شمال شرقي سوريا.

وكان المرصد السوري قد أكد في يوليو الماضي، أن القوات الأمريكية حولت مطاراً زراعياً شرقي الحسكة إلى قاعدة عسكرية لها، إضافة إلى إنشاء مهبط للحوامات وطائرات الشحن. كما حصنت القاعدة الجديدة بالكتل الأسمنتية والسواتر الترابية. وأشار المرصد في الثامن من الشهر الجاري، إلى قافلة للتحالف الدولي دخلت الأراضي السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق.

ودخل عبر معبر الوليد نحو 45 شاحنة وآلية عسكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت إلى القامشلي ومن ثم إلى قواعد التحالف الدولي في ريفي الحسكة ودير الزور.

تفادي الاستهداف

وذكر المرصد من جانب آخر، أن الميليشيات الموالية لإيران عمدت مجدداً، إلى إعادة التموضع في منطقتي البوكمال والميادين في أطراف مدينة دير الزور، في إطار محاولتها المستمرة للتمويه بغية تفادي الاستهدافات المتصاعدة على مواقعها سواء من قبل «إسرائيل» بالدرجة الأولى، أو التحالف، بدرجة أقل.

(وكالات)