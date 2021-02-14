شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبرئته من تهمة التحريض على العنف.. ترامب: حركتنا بدأت للتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، في إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني / يناير الماضي.

وصوت نحو 57 عضواً لمصلحة عزل ترامب، وهو أقل من ثلثي الأعضاء، النسبة المطلوبة لإدانته، ليفشل المجلس في عزل ترامب.

وعقب فشل الإدانة مباشرة أصدر ترامب بياناً قال فيه إن "حركتنا لجعل أمريكا عظيمة مجدداً بدأت للتو". وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأميركا"، مشيراً إلى أن "محاكمة مجلس الشيوخ مرحلة أخرى من أكبر عمليات الملاحقة في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال ترامب: "أشكر أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقفوا بفخر لدعم الدستور الذي نحترمه جميعاً. من المحزن أن حزباً قد حوّل العدالة إلى أداة للانتقام السياسي"، مشدداً على أن "محاكمة العزل كانت مرحلة أخرى من أسوأ حملة تجنّي في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأشاركه معكم. أتطلع لمواصلة رحلتنا الرائعة معاً لتحقيق العظمة الأميركية لشعبنا بأكمله".

وقدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية السبت لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص.