شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعو لنا بالرحمة".. نص وصية أسرة سودانية قضت في صحراء ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي 8 أشخاص من أسرة سودانية، بعد أن ضلوا الطريق في الصحراء الليبية، وذكرت وسائل إعلام سودانية أن أفراد العائلة وجدوا متوفين في الصحراء قرب سيارة كانوا يستقلونها لعبور الصحراء.

في العاشر من فبراير، تلقى مركز شرطة الكفرة بلاغاً عن وجود جثث في الصحراء لمجهولين، وبالانتقال إلى موقع الحادث، وجدت الشرطة جثثاً لخمسة رجال وثلاث نساء، بالقرب من سيارة ماركة تويوتا، كما وجدوا بعض المقتنيات الشخصية للمتوفين، وتوصلت شرطة مدينة الكفرة إلى أن السيارة تحركت من مدينة الفاشر في السودان باتجاه مدينة الكفرة في ليبيا، وكانت تقل 21 شخصاً، بينهم رجال ونساء وأطفال، وعثرت الشرطة على ثماني جثث، في حين لم يتم العثور على بقية من كانوا في السيارة.

وضمن المقتنيات وجدت الشرطة رسالة وصية كتب فيها: «إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي، استودعتكم الله، وسامحوني أني لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعو لينا بالرحمة، وأهدونا قرآن، واعملو لينا سبيل موية هنا».