شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 15 شركة للعمل في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

إذا كنت تتساءل عن أفضل الشركات التي تقدم أحسن فرص العمل، فلماذا لا تسأل الموظفين الذي يعملون فيها؟

أصدرت مؤسسة «جلاسدور» مؤخراً، قائمتها السنوية لأفضل أماكن العمل، والتي تصنف 100 شركة بناءً على تقييمات الموظفين على مدار 12 شهراً. وتتضمن القائمة الشركات التي لا يقل عدد موظفيها عن الألف، كما أن هنالك قائمة منفصلة للشركات الأصغر حجماً.

وقال أندرو تشامبرلين، كبير الاقتصاديين في «جلاسدور»، إن بعض الشركات التي تم إدراجها في القائمة هذا العام كانت في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس «كوفيد-19»، بما في ذلك شركات انضمت إلى التصنيف لأول مرة مثل «فايزر» التي طورت لقاح الكورونا مع «بايونتيك»، و«نورثويل هيلث»، التي كانت أول من لقح الموظفين في الخطوط الأمامية بالولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، يشير تشامبرلين إلى أن الشركات التي احتلت مرتبة متقدمة هذا العام لم تحقق أداءً جيداً إلا في المعايير الثلاثة الرئيسية التي تتبعها «جلاسدور» عادة، وهي أن تكون الشركة مدفوعة بمهمة ولديها قيادة عليا ذات كفاءة عالية مع وجود فرص للتطوّر الوظيفي، ولكنها حددت أيضاً صحة الموظفين وسلامتهم ضمن الأولويات الرئيسية.

وأوضح تشامبرلين أن بعض الشركات الأكثر تضرراً من الجائحة تمكنت من إيجاد مركز لها في القائمة مثل «دلتا إيرلاينز» و«ماريوت انترناشونال» بفضل استجابتها السريعة. وكانت هنالك 10 شركات تجزئة، وتسع شركات سفر وسياحة على قائمة الشركات الكبيرة هذا العام. وإضافة إلى ذلك، تقدمت بعض الشركات هذا العام، حيث صعدت «أبل» من المركز ال84 في العام الماضي إلى المركز ال31 هذا العام، في حين صعدت «أنفيديا» من المركز 20 إلى المركز الثاني. وفي ما يلي أفضل 15 شركة للعمل.

بين آند كومباني

التصنيف: 4.6

بوسطن، ماساتشوستس

القطاع: الاستشارات

تقييم أحد الموظفين: «توفر الشركة خيار العمل من المنزل، وهو أمر لا مثيل له. كما أشعر بأنني عضو مهم ومؤثر في مكان العمل».

أنفيديا

التصنيف: 4.5

المقر: سانتا كلارا، كاليفورنيا

الحاسب الآلي

تقييم أحد الموظفين: «القيّم الأساسية هي الأمانة الفكرية، والابتكار والشرعة والتميّز ».

إن – إن – أوت برجر

التصنيف: 4.5

المقر: إيرفين، كاليفورنيا

القطاع: الوجبات السريعة

تقييم أحد الموظفين: «أعمل مع أشخاص متميزين، والقيادة مذهلة، كما أشعر بأنني محط اهتمام دائماً».

هاب سبوت

التصنيف: 4.5

كامبريدج، ماساتشوستس

أجهزة وبرمجيات الحاسوب

تقييم أحد الموظفين: «لقد أظهرت القيادة الداعمة اهتماماً كبيراً بموظفيها وصحتهم ».

ماكنزي آند كومباني

التصنيف: 4.5

المقر: نيويورك

القطاع: الاستشارات

تقييم أحد الموظفين: «إن الشركة قائمة على ثقافة عمل حاضنة ومبينة على الاهتمام بالموظفين ومنحهم مزايا كبيرة».

جوجل

التصنيف: 4.5

ماونتن فيو، كاليفورنيا

القطاع: الإنترنت

تقييم أحد الموظفين: «إن الناس هنا أذكياء للغاية ومتحمسون، ويركزون بشكل كبير على التوازن بين العمل والحياة».

دلتا إيرلاينز

التصنيف: 4.5

المقر: أتلانتا، جورجيا

القطاع: الخطوط الجوية

تقييم أحد الموظفين: «كانت أولوية الإدارة خلال جائحة كوفيد رفاهية الموظفين وراحتهم وصحتهم».

لولو ليمون

التصنيف: 4.5

فانكوفر، كندا

القطاع: الملابس والأحذية

تقييم أحد الموظفين: «إن شركة لولو ليمون تتميّز في قدرتها على التواصل مع موظفيها ».

مايكروسوفت

التصنيف: 4.5

المقر: ريدموند، واشنطن

أجهزة وبرامج الحاسوب

تقييم أحد الموظفين: «توازن جيد بين العمل والحياة والتركيز على العمل الجماعي».

إتش أي بي

التصنيف: 4.4

سان أنطونيو، تكساس

القطاع: البقالة

تقييم أحد الموظفين: «شركة رائعة وإدارة أروع. الرواتب عادلة ومجزية مع وجود زيادات منتظمة».

فيسبوك

التصنيف: 4.4

مينلو بارك، كاليفورنيا

القطاع: الإنترنت

تقييم أحد الموظفين: «لقد كانت الإدارة داعمة للغاية لنظام العمل عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19».

مجموعة بوسطن الاستشارية

التصنيف: 4.4

بوسطن، ماساتشوستس

القطاع: استشارات

تقييم أحد الموظفين: «دائماً ما تَعِدُ مجموعة بوسطن الاستشارية بالاستثمار في تقدم ونمو موظفيها وتطورهم المهني».

لينكدإن

التصنيف: 4.4

المقر: صنيفيل، كاليفورنيا

القطاع: الإنترنت

تقييم أحد الموظفين: «إن الشركة تهتم حقاً بصحة ورفاه موظفيها، خاصة خلال جائحة كوفيد-19. كما أن المزايا في الشركة مذهلة».

سترايكر

التصنيف: 4.4

المقر: بورتاج، ميشيجان

القطاع: تصنيع منتجات الرعاية الصحية

تقييم أحد الموظفين: «إن الرواتب والمزايا مجزية للغاية، كما أن الوظيفة التي نقوم بها في سترايكر تؤثر في الحياة اليومية للأفراد بطريقة إيجابية».

دوكوساين

التصنيف: 4.4

المقر: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

القطاع: أجهزة وبرمجيات الحاسوب

تقييم أحد الموظفين: «قامت شركة دوكوساين بعمل رائع خلال جائحة كوفيد-19 للتأكد من أن موظفيها مهيئون للنجاح أثناء العمل من المنزل».