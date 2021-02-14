شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركوري» من الحرب العالمية للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

من المتوقع أن تباع سيارة «ميركوري إيت» تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، وتعمل بمحرك «V8»، وقادها الممثل الإنجليزي جورج فورمبي وعبر بها أوروبا وشمال إفريقيا، مقابل 35 ألف جنيه إسترليني، في مزاد يُجرى 14 أبريل المقبل.

وتعود السيارة إلى عام 1939، واستخدمها الفنان الشهير خلال فترة وجوده في جمعية الخدمة الوطنية للترفيه، التي تأسست بعد اندلاع الحرب مباشرة لتوفير الترفيه للقوات المسلحة البريطانية.

وقاد فورمبي السيارة خلال جولة عالمية استمرت 53 يوماً في البحر الأبيض المتوسط في صيف عام 1943، قبل أن يحدّث المحرك ليناسب مع القيادة في الصحراء، بإطارات أكبر ونوافذ مطلية جزئياً لتقليل وهج الشمس، إضافة إلى خيمة.

وشملت الجولة إيطاليا وصقلية ومالطا وجبل طارق، وليبيا وتونس ومصر ولبنان وفلسطين، وقابل خلالها 750 ألف جندي، واجتاز حقول ألغام.

وبعد العودة إلى بريطانيا، باع فورمبي السيارة لإيرل بيل عام 1946، وبقيت في ملكيته، وتكرر بيعها لأشخاص حافظوا عليها وبقيت على شكلها إلى الآن.

وقال متحدث باسم دار المزاد: «يمكن أن يكون هناك عدد قليل من السيارات القديمة التي تمتلك قصة تاريخية؛ لذا تجب العناية بها من قبل مشتريها، أو ضمها إلى متحف أو أسطول فاخر من السيارات الكلاسيكية القديمة النادرة».