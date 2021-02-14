شكرا لقرائتكم خبر عن «عقابية دبي» تمكن والداً من حضور حفل تخرج ابنته الجامعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ساهمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، في إسعاد طالبة جامعية عبر تمكين والدها النزيل في المؤسسات من مشاركتها فرحة تخرجها وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وأكد العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم وبتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالعمل على إسعاد أفراد المجتمع بجميع فئاته، مبيناً أن الطالبة قدمت طلباً إلى المؤسسات العقابية والإصلاحية من أجل تمكين والدها من مشاهدة وقائع حفل تخرجها عن بُعد، ومشاركتها فرحتها في الحفل البسيط الذي نظمته الجامعة مراعاة للظروف الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأشار العميد الشمالي إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية حرصت على تلبية طلب الطالبة من أجل إسعادها في يوم تخرجها الذي يأتي بعد سنوات من الدراسة والتعب، إلى جانب حرصها على إسعاد والدها الذي سيشاهد فرحة تخرج ابنته ويتحدث إليها بشكل مباشر، وهو ما ينعكس على مستوى الدعم النفسي له ولأسرته.

وعقب حفل التخريج توجه الوالد وابنته بالشكر للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على حرصها على إسعادهما في المناسبة التي تُعد من اللحظات المهمة لهما ولأفراد أسرتهما كافة.