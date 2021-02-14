شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للآداب» يختتم 3 أسابيع من الأحلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم مهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس السبت، فعالياته، وتوزعت فعاليات المهرجان للمرة الأولى على عطلات نهاية الأسبوع لثلاثة أسابيع متتالية، وأقيمت في ثلاثة أماكن: مركز جميل للفنون (29-30 يناير)، و انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي (4-6 فبراير)، والسركال أفنيو (12 - 13 فبراير).

وقد أشاد الحضور بالمهرجان لإتاحته متابعة العديد من الفعاليات بشكل مباشر وآمن مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأتاحت بطاقة المهرجان الرقمية المفضلة لدى الجماهير، الفرصة للوصول إلى أكثر من اثنتي عشرة جلسة من خلال البث المباشر، كان من أبرزها جلسات أمين معلوف، وأليف شافاك. وكان من أبرز فعاليات المهرجان، الاحتفال بكتاب «عالمي الصغير» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك إطلاق كتاب «أصوات شابة من الجزيرة العربية»، الذي يحتضن أعمال الفائزين بمسابقة «أصوات أجيال المستقبل»وأسهمت الشراكة الثقافية مع المهرجانات الدولية في إتاحة الفرصة للمتخصصين والخبراء من مناطق بعيدة، مثل الجزائر، والبحرين، والكويت، والعراق، والسعودية، والمغرب، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة الجلسات.وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان: «إننا ممتنون للغاية لكل من أسهم في هذا المهرجان على الرغم من كل العقبات. لقد شهدنا احتفالاً رائعاً بالقصص على اختلاف أشكالها، على مدار ثلاثة أسابيع، كما ابتهجنا بإحساس الترابط الاجتماعي القوي. لقد كان المهرجان حافلاً بالإبداع والجلسات التي تضم نخبة من المتحدثين الملهمين، وهو الأمر الذي وفر لقلوبنا وعقولنا الطاقة التي كانوا في أشد الحاجة إليها».وقد استضاف يوم «إضاءة على المواهب الإماراتية» في المهرجان جلسة نقاش لهالة بدري مدير عام «هيئة دبي للثقافة» واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حول الإقامة الثقافية في الإمارات التي خصصتها الدولة للمبدعين.

وألقت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، في جلستها، الضوء على مستقبل اللغة العربية.

وتحدث كل من الروائية المرشحة لجائزة البوكر، أفني دوشي، والكاتب ديريك أوسو عن بدايات كتاباتهما التي نالت استحسان النقاد في جلسة «الأعمال الأدبية على الحافة» والتي تم بثها مباشرة في مهرجان بيرغن الأدبي الدولي بالنرويج في إطار مبادرة «الأدب يعيش في جميع أنحاء العالم».

واحتفت أمسية ختام المهرجان بالشعر والأداء، مع دانا الدجاني، وليمن سيساي، وعفراء عتيق، ودانابيل غيتيريز، وزينة هاشم بيك.