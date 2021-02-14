شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بكندا تنظم احتفالية "هنا القاهرة" بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة، نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى كندا، بالتعاون مع المكتب الثقافى والتعليمى فى مونتريال، اليوم السبت، احتفالية وندوة خاصة، تحت عنوان: "هنا القاهرة.. الاذاعة المصرية تتواصل عبر الزمان والمكان".

​شارك فى اللقاء، الذى عُقد بالفيديو كونفرانس نتيجة القيود الخاصة بجائحة كورونا فى كندا، نخبة متميزة من اقطاب الإذاعة المصرية على رأسهم فضيلة توفيق ( أبلة فضيلة)، التى سعد الحضور بالاستماع إلى كلماتها وذكرياتها مع برنامج "غنوة وحدوتة" الذى شكل وجدان اجيال متلاحقة فى مصر والعالم العربي، ومحمد نوار رئيس الاذاعة المصرية، الذى قدم عرضا متكاملا عن تاريخ الاذاعة المصرية، بالإضافة الى نخبة من أقطاب وأعضاء الجالية المصرية فى كندا.

وفى كلمته الافتتاحية، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، عن سعادته البالغة بالمشاركة فى تنظيم هذه المبادرة مع المكتب الثقافى المصرى بمونتريال تحت رئاسة الدكتور أحمد فوزى، بهدف إلقاء الضوء على الدور الثقافى والوطنى والتنويرى للإذاعة المصرية عبر العصور، وما يمكن القيام به من جهود ومبادرات لربط أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين فى كندا بوطنهم الام عبر قنوات الإذاعة التى اصبحت متاحة الآن للمصريين بالخارج عبر شبكة الإنترنت والتطبيقات الخاصة بالتليفون المحمول.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الندوة أتاحت فرصة فريدة لتبادل الرؤى والأفكار مع قدامى ورموز الجالية، والاستماع الى ذكرياتهم مع الإذاعة المصرية قبل الهجرة إلى كندا، وكذا التعرف على بعض تجارب اعضاء الجالية من المتخصصين فى مجال الإعلام، فى إنشاء قنوات إذاعية مصرية فى كندا، ووضع خطة عمل بالتنسيق مع القائمين على الإذاعة المصرية لتعزيز التواجد الإذاعى المصرى فى كندا .