بنعبد الله يندد بإساءة القناة الجزائرية: أساليب بئيسة وسخيفة تستهدف رمز الأمة المغربية

جدة - عبدالحي حسين - ندد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، بالإساءة التي طالت الملك محمد السادس من طرف قناة الشروق الجزائرية، والتي اعتبرها أبواق إعلامية مسخرة.

وقال بن عبد الله في تدوينة نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم السبت، “عندما تلجأ أبواق إعلامية مُسخرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة من جراء الهزائم المتتالية التي حصدتها، إلى أساليب بئيسة وسخيفة ، تستهدف رمز الأمة المغربية، فذاك تعبير دنيئ عن الافتقاد إلى الصواب والمروءة”.

وكان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد انتقد هو الآخر “أن يتطاول أيا كان، على مؤسسات بلادنا، ورموزنا الوطنية وعلى رأسها #جلالة_الملك، فذلك أمر لا يمكن قبوله، ولا السكوت عليه”، بحسب تدوينة له في الفايسبوك.

وأضاف الرميد: “فليكن موقفنا واحدا موحدا، رافضا لهذا التطاول والتجاوز… ليكن موقفنا حاميا لمؤسساتنا، مدافعا عن حياض رموز بلادنا…”، قبل أن يختم “وليخسئ الخصوم، وليخب سعي المتربصين”.

ندد الأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله،