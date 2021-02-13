مجلس الشيوخ الأمريكي يبرىء ترامب بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم الإدانة

جدة - عبدالحي حسين - برأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترامب، من تهمة “الحض على التمرد” إثر أعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول في السادس من يناير الفائت.

وأيد 57 عضوا في المجلس إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضوا، ما يعني عدم توافر غالبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس السابق.

وكان الديموقراطيون وجهة الدفاع عن دونالد ترامب، توصلوا السبت الى اتفاق يتيح تجنب استدعاء شهود ومواصلة محاكمة الرئيس السابق.

واعلن الجانبان الاتفاق خلال جلسة علنية لمجلس الشيوخ الذي يحاكم ترامب منذ الثلاثاء بتهمة “الحض على التمرد”.

وكان المدعون الديموقراطيون اعلنوا في وقت سابق أنهم يرغبون في الاستماع الى شهادة النائبة الديموقراطية جايم هيريرا بوتلر، الامر الذي كان سيطيل أمد المحاكمة.

وكان ترامب دعا الى تجمع في السادس من يناير قرب البيت الأبيض، دعا فيه الحشود للخروج في مسيرة باتجاه الكونغرس، الذي كان يستعد للمصادقة على فوز بايدن.

واقتحمت المجموعة بعدما الكابيتول فعطلت جلسة المصادقة، وقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي وامرأة قضت بالرصاص خلال الاضطرابات.