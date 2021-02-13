شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يبرئ ترامب.. والرئيس السابق يعلق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برأ مجلس الشيوخ أمس السبت الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على الأحداث التي شهدها مبنى الكونجرس في السادس من يناير.

جاءت نتيجة التصويت بأغلبية 57 مقابل 43 لصالح البراءة، وهو ما يقل عشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة وهو 67 صوتا، أي أغلبية الثلثين.

وفي أول تعليق، قال الرئيس السابق دونالد ترامب في بيان إن محاكمة مجلس الشيوخ تمثل "مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".

وأضاف ترمب: "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق للولايات المتحدة".

ومما يجدر ذكره أن كانت محاكمة ترامب الثانية غير مسبوقة. ولم تشهد الولايات المتحدة سوى أربع عمليات مساءلة رئاسية في تاريخها: اثنتان منها لترامب وجرت خلال العام الماضي.

ولم يتم مساءلة أي رئيس أو مسؤول اتحادي مرتين ، ولم يواجه أي رئيس مساءلة بعد ترك منصبه.