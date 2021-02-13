شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة صناع الخير وحياة كريمة توقعان الكشف على 4450 مواطنا بحلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد بتوقيع الكشف الطبى على 4450 مواطنا فى مجالات أمراض العيون والباطنة والأطفال والجلدية والأنيميا والسكر من سكان المدن والوديان والتجمعات الحدودية والصحراوية بحلايب وشلاتين فى محافظة البحر الأحمر، وبخاصة الأطفال منهم.

وشملت القافلة أيضًا توزيع 4 آلاف جاكت وألف كرتونة مواد غذائية و500 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك من خلال قافلة مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة حماية التى يتم تنفيذها بالشراكة مع شركة "CSR Egypt "المتخصصة فى مجال المسئولية المجتمعية التى تستهدف دعم المناطق الحدودية.

وأكدت عهود وافى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة تفخر بخدمة الأهالى فى مثلث حلايب وأبو رماد والشلاتين فى إطار مبادرة حماية، وتحاول المؤسسة فى الفترة الحالية تعزيز الخدمات المباشرة الأساسية لسكان المدن النائيةجغرافيا.. كما أن القافلة الطبية كانت فى غاية الأهمية، خاصة لخدمة أهالى الخلا والقبائل غير المتمركزة فى المدينة. كذلك المواد الغذائية تم تسليمها بشكل مباشر للأسر المستحقة.

وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن القافلة فى استهدافها دعم المناطق الحدودية بأقصى جنوب شرق مصر قدمت خدمات فى المجال الطبى بتوقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية مع عمل المقاسات وتشخيص الاحتياج لجراحات مختلفة، تمهيًا لتنفيذ النظارات الطبية والعودة لتسليمها للأهالى واصطحاب من تقرر إجراء جراحات لهم لعمل الجراحات كل ذلك بالمجان تماما.

وعلى مستوى الشق الطبى استمر عمل القافلة على مدار 4 أيام متتالية بدأت بالعمل داخل مدينة شلاتين لاستقبال أهالى الشلاتين وأبرق ومرسى حميرة على يومين متتاليين تلاها التواجد فى حلايب للكشف على أهًالى حلايب وحدربة تلاها وختاما التواجد فى أبو رماد للكشف على أهالى أبو رماد وصرارة وأدلقيت.

كما قدمت القافلة فى شقها الخدمى الإنسانى مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى أقاصى وديان الشلاتين، ومنها العالى والجرف وعزبة الأشراف والشنترات والبطرن والرحبة الشرقية والغربية وعزبة قبور المشايخ وقرية الصيادين، كما تم التوزيع على سكان مدينة حلايب والتجمعات التابعة لها.

كما نجحت القافلة بالوصول بهذه المساعدات أقصى قرية مصرية على الحدود السودانية، وهيو قرية حدربة وقامت القافلة بتوزيع حقائب الوقاية على الشرائح الأكثر احتيًاجا والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا فى هذا النطاق الجغرافى.

الجدير بالذكر أن قافلة مبادرة حماية "أطلقتها مؤسسات صناع الخير وحياة كريمة والمصرف المتحد بالشراكة مع شركة CSR Egypt، لدعم أهالينا فى أقصى جنوب شرق مصر فى حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر وذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن والسيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتم تنفيذ القافلة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، كما سبق لمبادرة حماية تنظيم قوافل مساعدات للمناطق الحدودية بوسط وجنوب سيناء لخدمة أهالى وديان سانت كاترين ومن المخطط أن تصل قوافل مبادرة حماية إلى أهالينا فى النوبة جنوب مصر خلال أيام.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن دعمها لمبادرة حماية فى مرحلتها الثانية لدعم كل المناطق الحدودية بالتعاون مع صناع الخير والمصرف المتحد واستكمال هذه المبادرة فى محافظة أسوان من أجل خدمة قرى النوبة وسيتم أيضًا توزيع المساعدات الغذائية وعمل قوافل طبية وتوزيع حقائب الوقاية وتوزيع البطاطين.