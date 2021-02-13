شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتا الإدارة المحلية والشئون الدينية بالنواب تستكملان مناقشة بيانات الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ثلاثة اجتماعات الأسبوع الجاري، تبدأها الأحد، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الاثنين، مناقشة بيان وزير التنمية المحلية بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ويتناول اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الثلاثاء، مناقشة بيان وزير التنمية المحلية، بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين.

من جانبها، تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، الأحد، مناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص المساجد الأثرية وترميمها.

وخلال اجتماعها الاثنين، تستكمل اللجنة مناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص خطباء المكافأة والأئمة.

وتنظر لجنة الشئون الدينية يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق الوقف الخيرى".