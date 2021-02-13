شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل تنفيذ حملة "كلمتين سياسة" وتقدم تعريفا لطلب الإحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، و جاءت حلقة اليوم عن طلب الإحاطة وسيلة لتوصيل صوت المواطنين، مشيرة الى أنه أداة مهمة لمراقبة أداء الحكومة وأنه يعتبر أخف وسائل الرقابة البرلمانية .

وقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى وقت سابق تعريفا للإستجواب البرلمانى موضحة من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرة الى أن لائحة البرلمان ، تمنح كل نائب حق تقديم استجواب ويوجه لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ، ويقدم طلب الاستجواب لرئيس المجلس و يتضمن كل ما يتعلق بأسباب الاستجواب و لا يجوز أن يتضمن أمور مخالفة للدستور .